Blocco linee Napoli-Roma e Nettuno-Roma, cosa è successo

La circolazione resta rallentata sulle linee ferroviarie Napoli-Roma via Formia e Nettuno-Roma per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria dopo l'investimento di una persona a Campoleone in provincia di Latina. Come si apprende dalle informazioni sull'andamento della circolazione ferroviaria, i treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.