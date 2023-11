Nuova tragedia sulla via Bazzanese. Lo scontro tra un'auto, un camion e uno scooter all'altezza di Zola Predosa. Tra i feriti anche una bambina

Nuova tragedia sulla via Bazzanese, nel bolognese. Una 19enne è morta e altre quattro persone, tra cui una bimba di circa 10 anni, sono rimaste ferite in un tragico incidente accaduto all'altezza di Zola Predosa poco prima delle 20 tra un'auto, un camion e uno scooter. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'evento. Due settimane fa sulla stessa strada erano decedute sul colpo in un altro incidente zia e nipote.