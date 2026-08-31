Tre bambini tedeschi in vacanza in Italia sono stati salvati dai carabinieri, dai volontari dei vigili del fuoco e da un cittadino: i tre si erano tuffati nel fiume Passirio a Merano, in provincia di Bolzano, rimanendo bloccati su un sasso in mezzo alla corrente. Il video del salvataggio dei giovani turisti è stato condiviso sui social dall'Arma: "Infreddoliti e impauriti, ma salvi. Tre bambini tedeschi in vacanza in Italia si erano allontanati dai genitori ed erano entrati in acqua nel fiume Passirio a Merano (Bz), rimanendo bloccati su un sasso, in mezzo alla forte corrente. Per riportarli a riva è stato necessario l'intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco volontari, insieme a un coraggioso cittadino".