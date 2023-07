Bomba acqua su Brindisi, sindaco: "Uscite solo se necessario" - Video

Una bomba d'acqua si è abbattuta questo pomeriggio sulla città di Brindisi. Il Comune, tramite la sua pagina Facebook, ha invitato la popolazione ad uscire di casa solo se strettamente necessario e nel caso di prestare la massima attenzione "viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale". Molte strade della città sono state chiuse per impercorribilità e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare (es.: via Ciciriello, Via Mater Domini, Via Vespucci, Via Provinciale per San Vito nei pressi del parco Cillarese, Via Provinciale per Lecce nei pressi della Questura, Via Tor Pisana, ecc.).

Brindisi oggi, solo l'ultima città annegata in ordine di tempo, ma i #cambiamenticlimatici sono un'invenzione... pic.twitter.com/vQgUjRtdQq — Gianluca (@meleditalia) June 15, 2023