Bonaccorsi: “Finora abbiamo lavorato guardando per terra, adesso alziamo lo sguardo verso il futuro”

Bonaccorsi: “Per due anni e mezzo abbiamo lavorato guardando per terra, rifiuti, buche, eccetera. Adesso alziamo lo sguardo per avere una visione dei prossimi anni. Il lavoro è stato tanto, sono partiti molti cantieri, ora dobbiamo immaginare quale modello di turismo vogliamo perché questo territorio è sempre più fragile e continua a perdere residenti” ha detto Lorenza Bonaccorsi, presidente I Municipio di Roma, a margine dell'incontro del PD “I Municipi per Roma, la città che cambia” presso il Palazzo dell'Informazione a Piazza Mastai.