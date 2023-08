Bonus trasporti 2023, il primo settembre scatta il click day anche a Roma per i mezzi pubblici Atac. A partire dalle 8 di venerdì, chi ha i requisiti può presentare la domanda per l'agevolazione fino a 60 euro sul sito del ministero del Lavoro.

Nella capitale, con l'inizio delle scuole alle porte, è prevedibile un elevato numero di richieste di studenti. Atac spiega che per usufruire del bonus bisogna avere una card Atac personale (Metrebus Red personalizzata con nome, cognome e foto). Chi è sprovvisto della card, deve scaricare e compilare il modulo e recarsi in una biglietteria per richiederla gratuitamente, con il modulo compilato, presentando un documento di identità valido, la fotocopia dello stesso e la foto tessera (solo nel caso in cui l’intestatario della Metrebus Card sia minorenne).

Per gli abbonamenti ordinari bisogna accedere all’interno dell’area riservata, autenticandosi con E-mail e Password. La procedura prevede che dal menu sulla sinistra si selezioni la voce "Ricarica la card", seguendo le indicazioni presenti e selezionare il titolo di viaggio da acquistare. Se la card ed il titolo di viaggio sono idonei all'utilizzo del Bonus si potrà inserire il codice del Bonus Trasporti e procedere con l'acquisto.

Per gli abbonamenti agevolati prima di utilizzare il Bonus è necessario richiedere ed ottenere l’agevolazione, solo online per agevolati Roma tramite la piattaforma MyAtac; per agevolati Lazio sulla piattaforma della Regione Lazio.

Ottenuto il voucher autorizzativo - che sarà visualizzato nel proprio account MyAtac - è possibile procedere con l'acquisto/rinnovo dell'abbonamento agevolato scontato del Bonus Trasporti.

Chi possiede abbonamenti agevolati Roma e Lazio, una volta ricevuto il voucher autorizzativo, deve accedere all’interno dell'area riservata, autenticandosi con E-mail e Password. Selezionare il pulsante “Abbonamenti agevolati” e seguire le indicazioni presenti nel form. Se la card ed il titolo di viaggio sono idonei all'utilizzo del Bonus si potrà inserire il codice del Bonus Trasporti e procedere con l'acquisto.

Il Bonus è utilizzabile esclusivamente on line. Non occorre recarsi in biglietteria, salvo la necessità di emissione di una nuova Card Atac sulla quale ricaricare l'abbonamento. Una volta ritirata una nuova card in biglietteria potrai utilizzare il bonus esclusivamente online, a partire dalle 24/48 ore successive al ritiro, accedendo all'area MyAtac.

Non è possibile utilizzare il Bonus Trasporti per gli abbonamenti elettronici su app. Il bonus è utilizzabile esclusivamente per gli abbonamenti caricati su card Atac personale, con nome, cognome e foto, ed è possibile acquistare abbonamenti mensili e annuali Roma e Lazio, Ordinari e Agevolati, compreso l'abbonamento Lazio Studenti valido fino al 30 giugno 2023. Gli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio ordinari devono includere necessariamente anche Roma (zona tariffaria A), mentre gli abbonamenti Lazio agevolati possono comprendere tutte o anche una zona tariffaria (ad es: da A a C, da B a C, da D a F o anche solo E o solo D). La riduzione sarà applicata direttamente al momento dell'acquisto online.