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Bozzetti (Fondazione Fiera): "Città del futuro si rigenerano, non si espandono"

Così Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, intervenuto questa mattina a Milano al convegno “Milano Smart”, tenutosi alla Sala delle Colonne di Banco Bpm.

Giovanni Bozzetti
Giovanni Bozzetti
13 marzo 2026 | 18.27
Redazione Adnkronos
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"Quando parliamo di smart city pensiamo spesso solo a tecnologia e sostenibilità. In realtà le città davvero intelligenti sono quelle capaci di trasformare gli spazi urbani in opportunità per persone e imprese, attrarre talenti, investimenti e idee. Le città oggi non crescono semplicemente espandendosi: si rigenerano". Così Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, intervenuto questa mattina a Milano al convegno “Milano Smart”, tenutosi alla Sala delle Colonne di Banco Bpm.

"Sono queste le vere infrastrutture delle città del futuro. E i sistemi fieristici sono spesso acceleratori di questo processo di rigenerazione urbana" ha sottolineato Bozzetti. Il sistema fieristico milanese "è un esempio concreto di questa trasformazione". Il sistema fieristico milanese è esempio di questa trasformazione: "Lo è stato con il trasferimento del quartiere fieristico a Rho, che ha reso possibile la trasformazione dell’area storica della Fiera, oggi diventata CityLife, uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Europa. Ma lo è anche oggi: lo sviluppo del sistema fieristico continua infatti a contribuire alla trasformazione della città e del territorio, dal nuovo centro di produzione Rai e l’hotel nell’area dell’ex Fiera fino ai progetti che riguardano Rho Fiera, tra cui il nuovo impianto del ghiaccio che rappresenterà una delle eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina, frutto della collaborazione tra istituzioni, territorio e mondo sportivo".

"Se vogliamo davvero accelerare lo sviluppo del Paese - ha concluso - dobbiamo anche imparare a dire più spesso sì ai progetti che generano valore, naturalmente nel rispetto delle regole e della sostenibilità, evitando però che ogni iniziativa si trasformi in un percorso a ostacoli. Fondazione Fiera Milano, in questo senso, non è solo il luogo dove si svolgono fiere ed eventi, ma uno dei protagonisti della trasformazione urbana della città".

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smart city sostenibilità rigenerazione urbana
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