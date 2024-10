Brand Journalism Festival: Arduini (Vita.it) “è sempre più importante crearsi una comunità di persone che partecipano all'avventura editoriale”

“E’ una bella intuizione quella di fare un festival legato al giornalismo e al brand journalism, perché oggi più che mai, per quello che è il mercato del giornalismo, il mercato della comunicazione, è sempre più importante crearsi una comunità di lettori e di persone che partecipano all'avventura editoriale, in qualche modo in una forma nuova che sta agganciata appunto ad un brand. Così Stefano Arduini, direttore Vita.it, spiega perché Vita.it ha scelto di supportare la prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.