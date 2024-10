Brand Journalism Festival, Cappello (Unipol): “Crediamo di poter dare un valido contributo a questo festival”

“La comunicazione interna è il collante che tiene agganciati e allineati i dipendenti alla cultura aziendale. Coinvolgere le persone nel racconto dell'azienda in termini di progetti, di ruoli, di ciò che accade quotidianamente, consente di dare concretezza e autenticità alla narrazione aziendale. Le persone sono parte del brand, sono la sua parte umana, quella che dà voce e concretezza al brand. Così Alessandra Cappello, responsabile internal communication and digital workplace Gruppo Unipol, spiega perché la comunicazione interna di Unipol ha scelto di partecipare alla prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.