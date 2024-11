Brand Journalism Festival: Fiore (Lactalis) "il brand journalism crea una relazione positiva con il pubblico"

“Abbiamo deciso di prendere parte a questo festival perché abbiamo praticato il brand journalism nel senso che in azienda avevamo tante storie da raccontare in maniera molto concreta attraverso l'esperienza delle persone che hanno vissuto le nostre esperienze quindi sembrava fondamentale farlo in quell'occasione” . Così Vittorio Fiore, director in communication, public & regulatory affairs Lactalis, spiega perché ha scelto di partecipare alla prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.