Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Difendere i nostri figli dai mali di oggi”

“Viviamo in una società basata sui principi dell'egoismo materialista dove la politica non considera più il vero e giusto ma solamente ciò che è utile ed opportuno. Gli uomini di buona volontà devono impegnarsi per difendere le loro famiglie e soprattutto i loro figli contro tutti questi mali.” Lo dice Toni Brandi, presidente della onlus Pro Vita & Famiglia, a margine dell'evento: "Il futuro è artificiale? - L'uomo sotto attacco: dalla carne sintetica alla vita in provetta", tenutosi a Brescia sabato 4 novembre