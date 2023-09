Denuncia l'ex marito per maltrattamenti, ma il pm chiede di assolverlo perché si tratterebbe di un reato culturalmente orientato. E' la storia, che riguarda una coppia originaria del Bangladesh, raccontata oggi da 'Il Giornale di Brescia'. La donna, 27enne italiana di origine bengalese, nel 2019 ha denunciato il marito per maltrattamenti. La procura di Brescia però, prima ha proposto l'archiviazione e poi - dopo che il gip ha ordinato l'imputazione coatta - l'assoluzione dell'uomo, perché - scrive il pm nelle conclusioni depositate dalle parti - "i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'odierno imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine”.

"La cultura di origine non può essere una scusa. Sono stata trattata da schiava", ha affermato sempre a Il Giornale di Brescia la 27enne, che ha denunciato l'ex marito. Il processo arriverà a sentenza a ottobre.