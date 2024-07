Rapina a un portavalori sulla strada statale 613 Brindisi – Lecce al km 16,400 all'altezza di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero esploso dei colpi di arma da fuoco verso il mezzo portavalori. Alcuni veicoli, trasportati sul posto dai rapinatori, sono stati incendiati per bloccare il traffico e consentire l'assalto oppure permettere la fuga. Non ci sarebbero persone ferite.

L'incendio ha fatto sviluppare una nube di fumo. La strada è bloccata in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17. Nell'immediatezza del fatto si è creata una lunga coda di veicoli in direzione Nord.