Ha ucciso la madre colpendola con un'accetta mentre lei era a letto, ha ferito il padre con la stessa arma e poi si è suicidato buttandosi dal balcone. E' accaduto questo pomeriggio a Latiano, in provincia di Brindisi.

L'uomo, un operaio 32enne, non avrebbe colpito a seguito di un litigio ma in maniera quasi improvvisa. Il padre, unico sopravvissuto, è ricoverato in osservazione in ospedale. Sull'episodio indagano i carabinieri.