Bullismo: Caponetti (Onbd), 'ansia, malessere e uso massiccio dell'Ai tra i giovani'

"È il secondo anno in cui conduciamo un sondaggio nazionale sui ragazzi dagli undici ai vent'anni. Emerge un grosso stato di ansia e di malessere e un utilizzo dell'intelligenza artificiale massiccio. Un altro elemento importante è un'alta frequenza di pensieri suicidari. Un elemento che desta tanta tanta preoccupazione". Elisa Caponetti, Psicologa - Presidente Comitato Scientifico dell'Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile (Onbd), commenta così i dati raccolti attraverso migliaia di questionari anonimi somministrati ai giovani, presentati nel corso del panel 'Prevenzione e sicurezza nell'era digitale' nell'ambito della seconda Maratona sul Bullismo, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.