Bullismo: Chieffo (Gemelli), 'famiglie riescano ad avvicinare i loro figli'

"Il bullismo può portare a problemi di tipo depressivi, ansiosi e fobia sociale e contribuisce all'arresto dello sviluppo e di una identità. Consigliamo alle famiglie di concedersi uno spazio di comunicazione e condivisione, non solo attraverso le parole, ma anche attraverso i comportamenti". Sono le parole di Daniela Chieffo, Responsabile psicologia clinica Gemelli di Roma intervenendo al panel 'Analizziamo le conseguenze - Impatto psicologico, sociale e legale del disagio giovanile', uno degli approfondimenti della seconda Maratona Bullismo promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.