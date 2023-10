La Ue lavora al nuovo regolamento sugli imballaggi che, per ridurre la quantità di rifiuti, potrebbe vietare le bustine di zucchero. Sulla nascita delle bustine le fonti divergono: sarebbero state usate per la prima volta a Philadelphia, negli Usa, nel 1862, o forse in Francia nel 1909; di certo all'inizio non erano sigillate al momento della fabbricazione ma venivano riempite e chiuse con una linguetta solo prima di essere vendute.