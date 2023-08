Sorrento, cadavere di donna nel bagagliaio di un'auto

Macabro ritrovamento a Sorrento. Il cadavere di una donna è stato ritrovato nel bagagliaio di un'auto con evidenti ferite d'arma da taglio. Il veicolo era parcheggiato in un'area condominiale in via San Massimo. Il cofano della macchina era aperto e il corpo era visibile. Si attende il medico legale per l'identificazione. Un cittadino ha chiamato il 112, dando l'allarme. I carabinieri di Sorrento sono sul posto e stanno analizzando le immagini delle telecamere, oltre a raccogliere le diverse testimonianze.