Infortunio mortale sul lavoro in via dei Dorini a Lucca questa mattina intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all'interno di uno scavo in un cantiere stradale dove sono in corso i lavori per una fognatura. La dinamica dell'incidente è da chiarire perché il corpo era sepolto nello scavo solo per la parte inferiore. Indagini in corso da parte degli inquirenti

Quando i sanitari sono intervenuti sul posto non c'era più niente da fare ed è stato quindi constatato il decesso dell'operaio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di Lucca e l'ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma, vista la constatazione del decesso, il suo intervento non è stato purtroppo più necessario. Sul posto anche le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.