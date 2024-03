Un 24enne di origine straniera si è gettato in acqua per tentare di salvarlo, ma non è riuscito ad afferrarlo

E' stato recuperato poco fa, privo di vita, il 50enne che questa sera poco prima delle 20, mentre stava scattando alcune foto, è scivolato in acqua nel fiume Po all'altezza dei Murazzi a Torino. A trovare il corpo i vigili del fuoco dopo oltre un'ora di ricerche. La vittima al momento della caduta era in compagnia della moglie, che è in stato di choc, ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

Il disperato tentativo di salvarlo

Un 24enne, di origine straniera, si è tuffato in acqua per tentare di salvarlo, ma non è riuscito ad afferrarlo.