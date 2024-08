Caduta di mille metri dal Cervino, morti due alpinisti

Due alpinisti sono morti dopo una caduta di oltre mille metri dal Cervino. Lo ha riferito la polizia svizzera, precisando che l'incidente è avvenuto due giorni fa. I due alpinisti avevano lasciato il rifugio Hornli di Zermatt al mattino presto di mercoledì per scalare il Cervino: visto che non sono tornati al punto di partenza come previsto dopo la loro escursione, è stata allertata Air Zermatt tramite l'organizzazione di soccorso del Canton Vallese.

Durante un volo di ricognizione, i servizi di emergenza sono riusciti a localizzare i corpi senza vita dei due alpinisti, la cui identificazione è ancora in corso.