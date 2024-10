Caffè Borbone, Canova: “Emozionante vedere i disegni dei bambini e la loro rappresentazione dell’eroe quotidiano”

“Questa esperienza è molto emozionante, ma anche complessa da alcuni punti di vista perché partecipare come giurato per selezionare i disegni per il contest ‘Il Caffè Birbantello’ di Caffè Borbone è stato particolare, in quanto siamo entrati in contatto con la creatività, non tanto degli adulti, ma quella dei bambini, più fresca e interessante da un punto di vista metaforico. E’ stata un'emozione vedere tutti i disegni dei bambini di tutte le onlus e come hanno interpretato il concetto generale, quello dell'eroe quotidiano”. Così, Nicolò Canova, ambassador e illustratore, in occasione della presentazione di Caffè Borbone della special edition Il Caffè del Birbantello: cinque nuove scatole di caffè in cialda disegnate dai bambini che hanno partecipato all’edizione 2024 del progetto Il Caffè del Birbantello, un progetto sociale dedicato ai bambini, nato a Napoli nel 2022 ed esteso da questa edizione a tutto il territorio nazionale. Ispirandosi al tema degli Eroi quotidiani, infatti, circa 700 bambini in età scolastica hanno ridisegnato le scatole di caffè dando vita ad una special edition ad alto contenuto artistico e che rappresenta l’importanza dei punti di riferimento nella vita di un bambino.