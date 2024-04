Un 22enne di Olbia è ricoverato in Rianimazione a Cagliari per meningite. Le sue condizioni sono gravi, ma in queste ore ci sarebbe un miglioramento. Il giovane domenica era nel cagliaritano per giocare a tennis quando si è sentito male. Dopo i soccorsi, è stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il giovane ha, poi, avuto problemi di natura cardiaca ed è stato trasferito al Brotzu, specializzato in quel settore. Poi è stato riaccompagnato al Santissima Trinità, dove si trova ricoverato in Rianimazione.

La Asl di Cagliari si è subito mobilitata per attivare la profilassi nei confronti dei contatti avuti durante le ore passate nel sud Sardegna. La Asl Gallura, invece, ha già sottoposto a profilassi una trentina di persone che a Olbia sono state a stretto contatto col giovane negli ultimi giorni.