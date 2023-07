Caldo africano da Roma a Milano, sole e 40 gradi: previsioni meteo

La settimana inizia all'insegna del caldo da Roma a Milano, da Napoli a Torino, fino ai livelli record di Sicilia e Sardegna. Oggi, come nel weekend appena trascorso, l'anticiclone africano Cerbero infiamma l'Italia con temperature altissime. Il sole domina incontrastato, senza segnali di pioggia e di maltempo. A Nord, in un quadro meteo stabile, sono previste temperature fino a 37 gradi. Livelli analoghi sono ipotizzabili al Centro e al Sud, mentre in Sicilia e in Sardegna si potrebbe superare la soglia dei 40 gradi. La situazione è destinata a rimanere sostanzialmente invariata per la parte iniziale della settimana. Qualche cambiamento è ipotizzabile al Nord a partire da giovedì, quando è previsto l'ingresso di masse d'aria instabile che potrebbero provocare pioggia e temporali.