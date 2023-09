L'anticiclone africano continuerà a dominare la scena per diversi giorni, con bel tempo e temperature sopra le medie

Il meteo da oggi è caratterizzato da caldo da piena estate sull'Italia con l'anticiclone africano che continuerà a dominare la scena per diversi giorni, con bel tempo e temperature sopra le medie. Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 10 settembre, ci sarà un ulteriore rinforzo dell'anticiclone, tantissimo sole e temperature diffusamente oltre i 30-32°C, fino a 36°C in Sardegna. Anche domani, fa sapere iLMeteo.it, e per parte della settimana bel tempo e e caldo continueranno a dominare la scena. Poi a partire da mercoledì 13 settembre una perturbazione lambirà Alpi e Prealpi portando qualche veloce rovescio sparso.