Il caldo oggi comincia a lasciare l'Italia, domenica 27 agosto segna l'inizio di una nuova fase meteo con calo di temperature e maltempo che lascia il segno con il ciclone Poppea, destinato a farsi sentire dalla fine del weekend all'inizio della prossima settimana. Pioggia, temporali, raffiche di vento e soprattutto grandine, anche con il rischio di chicchi di dimensioni rilevanti.

Dopo i temporali di ieri, il maltempo oggi si estenderà progressivamente al Settentrione e a parte del centro, con precipitazioni intense. Il passaggio dal caldo del ciclone Nerone alle nuove condizioni, con brusco calo di temperature, può produrre eventi di particolare rilevanza.

Dopo i fenomeni di qualche settimana fa, il pensiero va in particolar modo alla grandine che potrebbe abbattersi in particolare - come evidenzia ilmeteo.it - su una serie di regioni: attenzione particolare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana e Trentino Alto Adige. Il peggioramento delle condizioni meteo induce a prestare attenzione in particolare nel pomeriggio e nella serata di oggi. Il discorso vale in particolare per Lombardia e Liguria, dove scatta l'allerta meteo arancione.