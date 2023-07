Caldo in Italia, 19 città da record ma al Nord è tregua meteo

Ancora 19 città da caldo record in Italia oggi, 21 luglio, ma il meteo divide il Paese in due soffocando il Centro-Sud e dando tregua al Nord, dove sono ben sette le città a rischio zero. Bollino rosso quindi per Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino giallo solo per Genova, mentre sono ben sette le città in verde, quindi senza alcuna allerta: si tratta di Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Nessun bollino arancione, invece, tra le 27 città monitorate dal ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore.

Sabato 22 luglio, quindi, le città roventi scenderanno a 18, con Bologna che passerà al livello di allerta 1 (bollino giallo). Sabato l'afa concederà ancora una tregua nei 7 capoluoghi 'verdi' di oggi.