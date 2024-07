Per il meteorologo Andrea Giuliacci tra venerdì e sabato torneranno un po' di nuvole e qualche temporale al Nord. Per il collega Lorenzo Tedici, invece, "ancora non si vede la fine del tunnel" e il "fresco è lontanissimo"

Il caldo non concede tregua all'Italia. Nei prossimi giorni si toccherà anche "il picco di 40 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia". A prevederlo, parlando con l'Adnkronos è il meteorologo Andrea Giuliacci. "Per i prossimi giorni, mercoledì e giovedì, tempo soleggiato e stabile in quasi tutta Italia, con pochi improvvisi e brevi temporali pomeridiani, i classici temporali estivi, solo sulle Alpi, caldo intenso, con temperature massime quasi dappertutto oltre 30 gradi, numerose punte di 35-36 al Centro-Sud e Isole". Le temperature saranno "leggermente più contenute al Nord, ma comunque elevate e accompagnate da forte afa".

"Tra venerdì e sabato tornano un po' di nuvole e qualche temporale al Nord, dove si attenuerà anche il caldo afoso, grazie a una perturbazione che lambirà le Alpi - conclude Giuliacci - nel resto d’Italia sempre tanto sole e caldo afoso intenso".

Il meteorologo Lorenzo Tedici: "Non si vede la fine del tunnel"

"L'Anticiclone africano da oggi per almeno 10 giorni porterà a temperature con punte di 43° in Sicilia e Sardegna, 38° a Roma, 37° anche in Emilia Romagna con tantissima afa al Nord. - dice all'Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici - Caldo africano persistente e non si vede la fine del tunnel. Il fresco è lontanissimo". "E' la prima ondata di calore 'nazionale', nel senso che colpirà tutta l'Italia da Nord a Sud. - precisa Tedici - Unica eccezione da monitorare la possibilità di forti temporali sulle Alpi e localmente in pianura padana nella giornata di venerdì. L'afa peggiore tra Emilia Romagna e Veneto".