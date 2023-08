Il caldo in Italia caratterizza il meteo di oggi, 25 agosto, prima dell'ultimo weekend del mese. Poi da lunedì 28 agosto arriva il bollino nero, non per il traffico ma per maltempo, con pioggia in abbonanza al Centro e al Nord, con temperature in netto calo e grandine di nuovo protagonista.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, infatti, hanno peggiorato sensibilmente la previsione per l'inizio della nuova settimana. Una saccatura atlantica con aria polare marittima si tufferà, infatti, dal Circolo Polare Artico verso il Mediterraneo Occidentale, e poi verso l'Algeria, formando il profondo Ciclone Poppea tra Baleari e Corsica dalla serata di domenica 27 agosto.

Nella mappa prevista dai modelli a cui fa riferimento ilmeteo.it è molto evidente, tra domenica e lunedì, il canale perturbato a forma di sacco (saccatura) esteso dalla Norvegia fino all'Algeria, con una circolazione depressionaria in formazione (ciclone Poppea) tra Baleari e Corsica.

Il Ciclone Poppea sarà violentissimo, è previsto un minimo di pressione di circa 980 hPa tra Corsica e Mar Ligure, tipico di un uragano di categoria 1. Viste le temperature elevate del mare e la conformazione del ciclone potrebbe addirittura formarsi un MediCane, un uragano mediterraneo. Se questa situazione fosse confermata, per lunedì 28 agosto dovremmo aspettarci venti di tempesta, piogge torrenziali e maltempo estremo.

Al momento la previsione indica dunque questo scenario tipico di un lunedì nerissimo: fino all'alba sono attese piogge molto forti in Liguria, a tratti in Toscana, Piemonte e Valle d'Aosta; in mattinata poi il Ciclone Poppea resterà centrato sul Mar di Corsica: da quella posizione causerà nubifragi e possibili grandinate su tutto il Nord-Ovest, ancora in Toscana e in Sardegna.

Dal pomeriggio di lunedì, infatti, il ciclone si muoverà lentamente verso Nord-Est e posizionerà il proprio occhio sul Mar Ligure formando una Genoa Low: con questa situazione sinottica forti fenomeni colpiranno praticamente tutto il Centro-Nord. Infine, in serata, il ciclone resterà fermo nella stessa posizione con una pericolosissima situazione di blocco, piogge e temporali sempre nelle stesse zone e quindi un potenziale rischio alluvioni al Centro-Nord.

Tutto questo sarà condito da possibili colpi di vento, tornado e grandinate con chicchi di grosse dimensioni ma anche da un crollo delle temperature di 10-15°C. Insomma, il lunedì Nero ci traghetterà in pieno autunno per qualche giorno. Non escludiamo comunque che a aettembre tornino condizioni soleggiate e gradevoli per vacanze tardive sempre più gradite. Per adesso, tuttavia, sarà la vittoria di Poppea su Nerone, la rivincita della moglie su un marito fin troppo asfissiante (per il caldo ininterrotto dall'11 agosto e per i valori africani record di fine estate).