Caldo record, domani meteo da bollino rosso in 10 città

Continua l'ondata di caldo torrido sull'Italia, stretta nella morsa del temperature record e afa a causa dell’anticiclone Cerbero. L'ultimo bollettino del ministero della Salute avverte che giovedì 13 luglio saranno 10 le città da bollino rosso: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Per Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo, ancora bollino rosso fino a venerdì compreso.

Tuttavia, avverte ilmeteo.it, il sopraggiungere di una sorta di groppo temporalesco caratterizzerà le prossime ore soprattutto al nord, dove già durante le prime ore del mattino abbiamo registrato locali nubifragi, specie in Lombardia (nel comasco) e in Veneto (Treviso). Tra il pomeriggio e la serata inizieranno ad accendersi più insidiosi focolai temporaleschi, inizialmente sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, ma localmente in sconfinamento fino alle aree pianeggianti, seppur con distribuzione assai irregolare ed imprevedibile.

Stante la notevole energia in gioco, dovuta al caldo e all'umidità preesistente, i contrasti che si verranno a creare con l'aria più fresca collegata alla perturbazione atlantica, si potranno generare minacciose celle temporalesche, cariche di fenomeni anche violenti e abbondanti. I temporali potranno infatti assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da impetuose raffiche di vento, forti rovesci e nubifragi e grandinate anche di grosse dimensioni.

La forte instabilità generatasi soprattutto tra il pomeriggio e la serata si manterrà poi attiva anche nel corso della prossima notte. Sarà questo il preludio a un Giovedì 13 Luglio ancora un po' instabile al Nord, dove ci attendiamo anche un moderato e temporaneo calo delle temperature.

ALLERTA TEMPORALI IN LOMBARDIA

Grandinate di medie e grandi dimensioni sono probabili questa sera sulla Lombardia, dove - spiega Arpa nel bollettino meteo di oggi - "l'avvicinamento e il successivo transito di una saccatura nordeuropea verso le Alpi determina il cedimento dell'alta pressione presente sul Nord Italia". I primi temporali sono previsti già oggi, con fenomeni - avverte Arpa - di "forte intensità più probabili su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana" e isolati in serata anche sulla pianura occidentale.

Nella notte e al mattino di domani sono previsti temporali sparsi, possibili ovunque, più insistenti e intensi sui settori centro-meridionali, di forte o molto forte intensità; al pomeriggio temporali sparsi su Alpi e Prealpi, isolati su pianura occidentale e alta pianura orientale; in serata sparsi o diffusi su pianura e Appennino.

Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali a partire da questa notte e fino al pomeriggio di domani, giovedì 13 luglio. Lo fa sapere Palazzo Marino, assicurando che il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

IN CAMPANIA CALDO FINO A SABATO

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore". A partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di sabato 15 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 4-5 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro funzionale della Protezione civile, invita "i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".

Si raccomanda di "non esporsi al sole o praticare attività sportive e di limitare gli spostamenti con l'auto nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici".