Calzoni (Calzoni Spa): "Dopo PNRR si consumerà meno suolo"

Nel corso dell'Infrastructure Academy tenutasi a Roma presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni, l'Amministratore Unico di Calzoni Spa, Giacomo Calzoni, ha rimarcato che la tendenza futura per le imprese dell'edilizia che lavorano sia con gli enti pubblici sia con quelli privati è quella di "consumare meno suolo possibile", aggiungendo come "gli investimenti verranno fatti sull'esistente e quindi sarà necessario acquisire e interpretare una serie di dati per valutare correttamente la pianificazione".