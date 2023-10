Sta per arrivare il momento dell'anno in cui ci accorgiamo che fa buio presto perché si torna un'ora indietro con le lancette e scatta l'ora solare. Sono tanti gli studi che affermano l'impatto negativo del cambio dell'ora sulla popolazione con una serie di effetti tra cui: l'intensificarsi di nervosismo, stanchezza e mancanza di sonno, e di conseguenza la riduzione della produttività lavorativa, l'aumento di infortuni e rischio di incidenti tra la popolazione.

Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, ecco quali pratiche si possono già adottare per trovarsi preparati in vista dell'evento:

Andare a letto un po’ prima nei giorni precedenti per aiutare il corpo ad adattarsi al nuovo orario;

Aiutare il ritmo circadiano con l'esposizione alla luce del sole per almeno 10-15 minuti;

Non perdere la routine delle proprie abitudini quotidiane, aiutandosi anche con dei reminder come post it e sveglie.

Che senso ha l'ora solare

L'ora solare può essere definita come quella più "naturale", a dispetto di quella legale che è invece legata ad un discorso prettamente energetico e lavorativo. Il primo uomo in epoca moderna ad aver ipotizzato un cambio dell'ora è lo stesso raffigurato sulla banconota da 100 dollari, Benjamin Franklin, con delle proposte anche troppo originali, quali il razionamento delle candele, il divieto di circolazione notturna, gli spari di cannone usati come sveglie. La sua idea era di indurre la popolazione a sfruttare la luce solare, alzandosi prima al mattino.

Ci saranno cambiamenti rispetto agli anni precedenti?

Non sono previsti dei cambiamenti rispetto agli scorsi anni per il cambio dell'ora 2023. L’ora solare rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2024. Più precisamente, il cambio avverrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo.

Ecco cosa ha detto riguardo al livello di stress nelle vite degli italiani, Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli, durante la Giornata nazionale della Psicologia in corso a Roma