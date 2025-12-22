Campania, il 29 prima seduta Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale della Campania si insedierà per la prima seduta della XII Legislatura lunedi' 29 dicembre 2025 dalle ore 11. Lo si legge in una nota. All’ordine del giorno della seduta, convocata dal consigliere più anziano di età, Fernando Errico, la presa d’atto della proclamazione degli eletti, l’elezione del Presidente del Consiglio regionale, l’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta e discussione.

Le richieste di accredito giornalistico, per il tramite dei direttori delle testate giornalistiche e corredate da copia del documento di identità e del tesserino professionale, dovranno essere trasmesse all’Ufficio stampa del consiglio regionale della Campania all’indirizzo mail ufficio.stampa@cr.campania.it entro le ore 12 del giorno 24 dicembre 2025.

Nel rispetto delle norme per la sicurezza nei luoghi pubblici, potrà accedere alla sede consiliare un solo giornalista ed un solo fotografo o video operatore per ciascuna testata giornalistica.

Inoltre, al fine di agevolare il lavoro di fotografi e video operatori, prima dell’inizio della seduta Consiliare - e precisamente dalle ore 10,15 alle ore 10,45 - sarà ad essi consentito di realizzare immagini video fotografiche all’interno dell’aula. Di seguito, nel rispetto delle norme, gli operatori dell'informazione potranno seguire i lavori consiliari dalle tribune alla destra e alla sinistra della presidenza e dalla "sala stampa". La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del consiglio regionale della Campania.