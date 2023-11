Svolti 100 interventi tra le province di Udine e Pordenone per soccorrere automobilisti in difficoltà

Vigili del fuoco al lavoro da stanotte in Friuli Venezia Giulia per far fronte ai danni causati dal passaggio dalla tempesta Ciaran: svolti 100 interventi tra le province di Udine e Pordenone per soccorrere automobilisti in difficoltà, rimuovere alberi e pali pericolanti e messa in sicurezza di strutture danneggiate dal forte vento.

Stanotte a Pinzano sul Tagliamento (PN) i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno salvato due turisti belgi che erano rimasti bloccati nel loro camper per l'innalzamento del livello del fiume Tagliamento. All'alba di oggi altro salvataggio per i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco sempre sul fiume Tagliamento: a Valvasone Arzene (PN) recuperati con l'elicottero del servizio sanitario due turisti tedeschi che erano rimasti bloccati sul greto del fiume per l'innalzamento del livello dell'acqua. A Cornino (UD) squadre al lavoro per la messa in sicurezza di una frana in una strada secondaria del paese.