"A 100 pazienti è stato somministrato il farmaco per nove settimane e poi sono stati operati"

Uno studio con ottime prospettive sull'utilizzo di un farmaco contro un tipo di cancro al colon. Il professor Roberto Burioni, con un post su Facebook, fa riferimento al contenuto di uno studio pubblicato sul NEJM. "A oltre 100 pazienti viene diagnosticato un cancro al colon. Operabile, ma con il rischio altissimo che ci sia una recidiva dopo l'intervento, perché lo stadio della malattia è abbastanza avanzato. Però il cancro di questi pazienti ha una caratteristica genetica particolare (presente nel 10-20% di questi tumori), che lo rende attaccabile da un farmaco immunoterapico", scrive Burioni.

"A questi pazienti è stato somministrato il farmaco per nove settimane, e poi sono stati operati. Nel 95% dei pazienti nel pezzo operatorio erano rimaste pochissime cellule tumorali. Nel 68% di pazienti non c'era più tumore, nè nel pezzo operatorio né nei linfonodi. Avete capito bene, il tumore era sparito. Sparito. Sparito. Al momento tutti i pazienti - dopo due anni in media - appaiono perfettamente guariti. Ripeto, tutti perfettamente guariti", aggiunge.