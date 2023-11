Cane finisce in trappola per cinghiali, zampa amputata per Hook

Una trappola per volpi o per cinghiali è all’origine dell’incredibile storia di Hook, un giovane cane trovato nella campagna di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dai volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) con una zampa anteriore completamente scarnificata di cui rimaneva solo l’osso. "Una scena straziante. Ma Hook è riuscito a sopravvivere e, al momento del ritrovamento era vitale, rassegnato, ma vivo", osserva l'Oipa, stigmatizzando "chi, senza scrupoli, sistema trappole nei campi probabilmente per difendere un’adiacente proprietà privata dalla fauna selvatica senza adottare metodi non violenti e causando morti atroci".

"Ieri Hook, che ha circa un anno e mezzo, è stato operato e la zampa gli è stata amputata. L’intervento è perfettamente riuscito e lui, appena sveglio, era già in piedi a muoverei primi passi - riferisce l'associazione - Ora lo aspetta una nuova vita sicuramente migliore di quella che faceva prima, dato che è stato trovato con un povero collare di caucciù al collo: un pezzo di tubo di quelli usati per travasare liquidi chiuso con un filo di ferro fatto passare al suo interno".

"Quando lo abbiamo trovato non credevamo ai nostri occhi: un cane con un osso al posto della zampa e che, nonostante l’inferno che aveva passato, ci scodinzolava - racconta la delegata dell’Oipa di Vibo Valentia, Samantha Mercadante - Lo abbiamo subito soccorso, fatto visitare, aveva una setticemia in corso, e messo in stallo a casa di una nostra volontaria. È un cagnolino molto bello e dall’ottimo carattere, è tanto dolce. È stato molto forte: nel dolore e nella solitudine se l’è cavata da solo. È il nostro eroe". Hook, non appena uscirà dalla convalescenza, potrà essere adottato.