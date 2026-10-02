Cannella: "Attenzione Mic rivolta a giovani talenti e periferie"

"La cultura ha anche una funzione di sviluppo economico e sociale", e in questo senso "ci sono molte iniziative in campo, come il Piano Olivetti, che punta a dare una prospettiva diversa alle periferie, così come ai giovani. I nostri giovani talenti, infatti, hanno la fortuna di vivere in un contesto che ha una stratificazione ultramillenaria, quindi di attingere emozioni e suggestioni che sono il carburante per la loro creatività. Ecco perché il ministero è rivolto alla loro valorizzazione". Lo afferma il sottosegretario alla Cultura, Pietro Cannella, partecipando alla seconda edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura' al Teatro alla Scala di Milano. L'evento è pensato per favorire il confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni.