Capocotta, lite tra nudisti: 45enne si sdraia sul sedere di una donna, denunciato

Lite tra nudisti sulla spiaggia di Capocotta, a Ostia. Un uomo è stato denunciato per violenza sessuale dopo essersi sdraiato sopra il sedere di una bagnante. L'espisodio, riporta Repubblica, è avvenuto il giorno di Ferragosto.

L’uomo, un 45enne romeno, era in spiaggia con altri due amici. Il gruppo, dopo aver bevuti diversi alcoolici, avrebbe iniziato a riprendere con i cellulari le persone presenti, violando il rispetto della privacy previsto negli arenili per nudisti. L'accusato si è poi avvicinato alla signora sdraiata e ha usato il suo sedere come cuscino, quindi è corso in mare a tuffarsi. Ma quando è tornato ha trovato la polizia, allertata dalla donna. gli agenti lo hanno fermato per violenza sessuale, portandolo al commissariato di Ostia. Il 45enne è finito quindi a processo per direttissima, ma è stato subito rilasciato. Per lui resta una denuncia a piede libero.