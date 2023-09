Caporali (AniCura): “Investimenti per diversi milioni per milgiorare cura animali”

“Negli ultimi dodici mesi abbiamo investito diversi milioni di euro in tre delle nostre migliori strutture, la clinica veterinaria ‘Orobica’ di Bergamo, la ‘Foce’ di Genova e la ‘Tyrus’ di Terni. Tre cliniche a cui abbiamo dato la possibilità di avere una location due o tre volte più grande per poter erogare al meglio quelli che per noi sono i migliori servizi veterinari”. Lo ha detto il Ceo di AniCura Italy Holding, Stefano Caporali, in occasione del workshop “Pet vibes, better office”, organizzato da Mars, Royal Canin ed AniCura, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine “Gli uffici pet friendly nell’era odierna, post pandemia”. Le risposte del campione di lavoratori intervistato evidenziano che una persona su tre vorrebbe poter portare il proprio pet in ufficio ma solo un posto di lavoro su dieci permette di farlo. La survey è stata condotta da SWG e commissionata da Gruppo Mars.