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Carburanti annacquati, nuovi casi a Roma: "Nel serbatoio solo acqua e fango, danni per migliaia di euro" - Video

10 ottobre 2026 | 08.30
Fabrizio Rostelli e Lorenzo Capezzuoli Ranchi
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"Dopo aver fatto benzina la mia moto si è fermata. Il meccanico ha svuotato il serbatoio e ha trovato acqua e fango, nessuna traccia di benzina". E' la testimonianza di Marco, motociclista romano, ennesima vittima della truffa dei carburanti annacquati documentata nei mesi scorsi da un'inchiesta dell'Adnkronos, dopo la quale sono scattati blitz della Guardia di Finanza, con oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate e un impianto su cinque risultato non in regola. "Non solo i costi dei carburanti sono altissimi - conclude Marco - ma si rischia anche di essere truffati". (di Fabrizio Rostelli e Lorenzo Capezzuoli Ranchi)

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carburanti annacquati benzina acqua danni carburanti annacquati motociclista roma benzina con acqua nuovi casi
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