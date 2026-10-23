Carceri, la direttrice dell'istituto di Rebibbia: "Importante progetto di riqualificazione aree sportive"

La direttrice del nuovo complesso dell'Istituto penitenziario di Rebibbia ha accolto con grande entusiasmo i lavori di riqualificazione della palestra e e del campo da calcio presenti nel braccio G8. Un investimento di 200mila euro che è stato reso possibile da enti pubblici e privati che permetterà di mettere in sicurezza le due aree sportive presenti all'interno dell'istituto. "Oggi è una giornata importante che celebra un progetto che è di rifacimento di una palestra e del campo di calcio all'interno di uno dei nostri reparti detentivi", ha detto.