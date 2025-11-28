circle x black
Carceri, Nordio: 'nessuna marcia indietro del Dap su circolare attività trattamentali'

28 novembre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
“Nessuna marcia indietro del Dap sulla circolare che bloccava le attività trattamentali perché mai abbiamo inteso operare blocchi di sorta. Al contrario, la circolare del direttore generale mira ad assicurare una politica trattamentale volta a garantire una migliore organizzazione degli istituti su tutto il territorio nazionale. Massimizzare il livello qualitativo e quantitativo delle attività trattamentali delle media sicurezza, questo il nostro obiettivo” così il ministro Carlo Nordio su notizie di stampa uscite stamani. “Siamo riusciti in questa meritoria opera anche grazie al confronto con la magistratura di sorveglianza e con gli Enti del Terzo settore, che ringrazio per il proficuo confronto, con i quali ci siamo dati aggiornamento a fine febbraio per valutarne gli esiti. Siamo certi che la centralizzazione del nulla osta in capo alla direzione generale, operata tramite una correzione di una circolare risalente al 1997, consentirà standard trattamentali più elevati e la diffusione di buone prassi. Assicuriamo che lo scambio di informazioni, in un costante dialogo anche con i singoli istituti, garantirà progettualità trattamentali coerenti con le iniziative territoriali”.

