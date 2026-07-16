Card. Sarah: "Rispettare l'autodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa"

"Dobbiamo rispettare la centralità dell'uomo, perché immagine di Dio, così come dobbiamo rispettare i popoli nella loro autodeterminazione. Non si deve imporre a nessuno una legge contro la sua natura, contro la sua convinzione religiosa, contro la sua convinzione umana. E così possiamo convivere insieme nella pace". Questo il messaggio del Cardinale guineano Robert Sarah in un'intervista a margine della conferenza "Europa e Africa", organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia su iniziativa degli eurodeputati Paolo Inselvini (FdI) e Nicolas Bay al Parlamento europeo a Bruxelles.