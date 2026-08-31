La giovane Caretta caretta soccorsa lo scorso 30 luglio nelle acque di Maccarese è tornata in mare senza alcuna esitazione. Dopo un mese di cure presso il Centro di Primo Soccorso per le tartarughe marine ospitato a Zoomarine, si è diretta verso l'acqua e ha ripreso il largo. Ad accompagnarla sulla battigia il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha partecipato al rilascio sulla spiaggia di Palidoro, insieme a un gruppo di piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (che hanno dato alla tartaruga il nome 'Fortuna') e alle loro famiglie.