Proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti anche a Palermo. "Le tariffe dei carburanti non sono adeguate al nostro tenore di vita. Non possiamo andare avanti così, non c'è margine di guadagno – commenta Michele uno dei lavoratori in sciopero -. Al momento la protesta è prevista fino al 22 ottobre ma se non ci mettiamo d'accordo proseguiremo a oltranza fino a quando non si svuoteranno i magazzini e nemmeno i camioncini avranno la forza di consegnare perché non ci saranno più merci. Quando si svuoteranno tutti i magazzini diventerà uno sciopero al 100%".