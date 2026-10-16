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Sciopero autotrasportatori a Palermo: "Proseguiremo a oltranza" - Video

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16 ottobre 2026 | 11.22
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti anche a Palermo. "Le tariffe dei carburanti non sono adeguate al nostro tenore di vita. Non possiamo andare avanti così, non c'è margine di guadagno – commenta Michele uno dei lavoratori in sciopero -. Al momento la protesta è prevista fino al 22 ottobre ma se non ci mettiamo d'accordo proseguiremo a oltranza fino a quando non si svuoteranno i magazzini e nemmeno i camioncini avranno la forza di consegnare perché non ci saranno più merci. Quando si svuoteranno tutti i magazzini diventerà uno sciopero al 100%".

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