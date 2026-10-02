Caruso (Regione Lombardia): "Istituzioni devono avvicinare il maggior numero di persone alla cultura"

"E' importante sperimentare, ma anche arrivare a nuovi pubblici. Questa è una delle mie priorità nelle politiche culturali. Ciò che deve fare un'istituzione culturale, infatti, è avvicinare il maggior numero di persone possibile al mondo della cultura". Così Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, al Teatro alla Scala di Milano alla seconda edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura, dedicato al confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni.