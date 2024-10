“Per Fondazione Cariplo il tema della casa è importante in quanto diritto fondamentale delle persone. Avere un alloggio a prezzi accettabili influenza molto la qualità della vita”. Così Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, commenta le ricerche presentate oggi a Milano, in occasione delle celebrazioni per il ventennale di Fondazione Housing Sociale - Fhs, nata nel 2004 su impulso di Fondazione Cariplo per rispondere alla crescente emergenza abitativa.