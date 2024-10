“La nostra ricerca solleva quattro sfide per il futuro: pluralità di attori, Ers, accessibilità e fascia grigia” ha dichiarato Francesca Cognetti, professore associato dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, a proposito della ricerca condotta per Fhs e presentata oggi a Milano, in occasione del ventennale della fondazione.