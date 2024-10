Casa, Ferri (Fhs): "Speriamo di rimanere riferimento per edilizia residenziale sociale"

“Noi ci auguriamo di poter diventare o rimanere un soggetto di riferimento per coloro che realizzano l'edilizia residenziale sociale. In questi vent'anni abbiamo lavorato con quasi tutti gli operatori che fanno questo, tentando di diffondere una conoscenza”, ha dichiarato a Milano, ai microfoni di Adnkronos Giordana Ferri, direttore esecutivo di Fondazione Housing Sociale - Fhs, la fondazione nata nel 2004 su spinta di Fondazione Cariplo per dare risposte e trovare soluzioni alla crescente emergenza abitativa.