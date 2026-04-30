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Caso Garlasco, la giornalista Rondinelli: "Tanti interrogativi, ora è attesa per la difesa di Sempio"

L'autrice del libro 'L'impronta', dedicato al caso, presenterà il volume il 4 maggio a Milano

Il libro 'L'impronta - La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia'
Il libro 'L'impronta - La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia'
30 aprile 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Quelli della procura di Pavia sono elementi che fanno riflettere, ma ora bisogna capire che cosa verrà fuori dall'interrogatorio di Sempio". Lo afferma all'Adnkronos la giornalista Giancarla Rondinelli, autrice del libro 'L'impronta - La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia', all'indomani dell'avviso di interrogatorio, da parte degli inquirenti di Pavia, per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Rondinelli, giornalista del Tg1, ha seguito insieme alla sua testata tutte le anticipazioni mediatiche più importanti sulla nuova indagine, e il suo libro sul caso sarà presentato lunedì 4 maggio, alle ore 17, nella sala lettura biblioteca braidense alla Pinacoteca Brera a Milano: previsto un dialogo con il caporedattore Rai Tgr Lombardia Fabio Maritano, con il giornalista Paolo Del Debbio, con il presidente Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, e l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa.

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Rispetto alle novità delle ultime ore e dopo aver seguito dall'inizio questa indagine, Rondinelli non è sorpresa "ma adesso - sottolinea - si tratta di capire la difesa che metterà in campo Sempio" che si proclama innocente.

Quanto alla novità delle ultime ore secondo cui Sempio, per la procura, è l'unico indagato Rondinelli commenta: "Questo succede perché tutte le ricerche, le perizie, le ricostruzioni che gli inquirenti hanno fatto in questo anno, mettendo in campo tutte le moderne tecnologie, hanno portato a ricostruire quella che, secondo l'accusa, è la dinamica del delitto: per la procura Sempio era l'unico sulla scena escludendo così l'ipotesi di un 'ignoto 2' o la teoria che ci fossero più persone". "Sono tantissimi gli interrogativi emersi con questo caso e oggi speriamo davvero di arrivare alla parola fine", prosegue la giornalista e autrice del libro.

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